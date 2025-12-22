Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter/Ennepe-Ruhr-Kreis: Polizei sucht dringend nach Zeuginnen und Zeugen- 56-jährige in Waldstück überfallen

Wetter/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Nach einem brutalen Überfall auf eine 56-jährige aus Wettern sucht die Polizei nun dringend nach Zeuginnen und Zeugen. Am 30.05.2025 in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr kam es zu einem brutalen Überfall auf eine Wetteranerin. Die 56-jähriger war zum damaligen Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen der Trienendorfer Straße und der Straße Im Schleppkotten unterwegs. Dort traf sie auf zwei bislang unbekannte Täter. Sie wurde mit äußerster Brutalität vom Fahrrad gerissen und im Anschluss körperliche Gewalt auf sie ausgeübt. Dadurch wurde sie schwer verletzt. Auch eine mögliche Betäubung konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Da bis zum jetzigen Zeit-punkt ihr Fahrrad und ihr roter Fahrradhelm vom Tatort verschwunden sind, ist nicht auszuschließen, dass die Täter diese beiden Dinge mitgenommen haben. Weitere Wertgegenstände wurden nicht gestohlen. Nach umfangreichen Ermittlungen geht die Polizei aktuell auch davon aus, dass es sich um ein zufälliges Aufeinandertreffen handelte.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- 30-40 Jahre - ca. 180 cm - deutsches Erscheinungsbild mit akzentfreier deutscher Sprache - eine Person dunkelhaarig (dunkle Armbehaarung) - stämmige kräftige Statur

Zur Tatzeit trug ein Täter eine Arbeitshose und der zweite Täter eine Bermudahose. Beide waren mit dunklen kurzen Oberteilen und Basecaps bekleidet. Bei einem Täter war ein massives Armkettchen auffällig.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die zu dieser Zeit im Waldstück zwischen der Trienendorfer Straße und der Straße Im Schleppkotten unterwegs waren und verdächtige Personen gesehen oder Feststellungen gemacht haben. Zusätzlich fehlt immer noch das blaue Damenfahrrad der Marke Giant und ein roter Fahrradhelm. Auch dazu benötigt die Polizei noch weitere Hinweise.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 oder bei jeder Polizeidienststelle. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell