Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Täter hebeln Zigarettenautomat auf_ Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Wetter (ots)

Einen erheblich beschädigten Zigarettenautomaten stellten Kräfte der Polizei am 21.12.2025, gegen 17:20 Uhr, in der Rudolf-Virchow-Straße in Wetter fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat aufgehebelt. Im Automaten waren keine Zigaretten und kein Bargeld mehr vorhanden. Wann der genaue Tatzeitraum war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auch der Beuteschaden muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell