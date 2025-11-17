Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trickdiebstahl durch angebliche Heizungsableser

Stralsund (ots)

Bereits Ende der vergangenen Woche kam es in Stralsund zu einem Trickdiebstahl, bei dem sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich eine Frau und ein Mann gegenüber der Geschädigten als Mitarbeitende der Stadt aus. Unter dem Vorwand, Heizungsdaten ablesen zu müssen, gelangten sie so in die Wohnung der Seniorin.

Während die Frau die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte und gemeinsam mit ihr angebliche Messwerte überprüfte, durchsuchte der männliche Täter vermutlich mehrere Räume der Wohnung. Erst nachdem das Duo die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, bemerkte die Bewohnerin das Fehlen einer größeren Summe Bargeld. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Täter über 6.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlicher Täter: ca. 180 groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze, kurze Haare, dunkel gekleidet - Weibliche Täterin: ca. 160 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlanke Figur, kastanienrote, schulterlange Haare, sprach mit Akzent und trug eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 / 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Präventionshinweise der Polizei

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, empfiehlt die Polizei folgende Maßnahmen:

- Ausweise verlangen: Lassen Sie sich immer den Dienstausweis zeigen - echte Mitarbeitende der Stadt oder Versorgungsunternehmen haben entsprechende Legitimationen. - Anruf zur Bestätigung: Rufen Sie im Zweifel das Unternehmen oder die Stadtverwaltung an und vergewissern Sie sich über die Echtheit des Besuchs. Nutzen Sie dabei nur Nummern, die Sie selbst recherchiert haben - nicht die, die Ihnen die Fremden geben. - Keine Fremden in die Wohnung lassen: Wenn kein Termin vereinbart wurde, sollten Sie grundsätzlich misstrauisch sein. - Türen nur mit Sicherung öffnen: Benutzen Sie Türspaltketten oder Türsprechanlagen. - Wertsachen sichern: Bewahren Sie größere Geldbeträge niemals offen zugänglich in der Wohnung auf. - Nachbarschaft einbinden: Informieren Sie Nachbarn, Angehörige oder das Umfeld, wenn bei Ihnen oder anderen unerwartet Fremde klingeln. - Im Zweifel: Polizei rufen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wählen Sie sofort den Notruf 110.

