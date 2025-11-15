PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 96 auf Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots)

Am 15.11.2025 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B 96 zwischen 
Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow zu einem Verkehrsunfall 
mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.

Ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die B 96 aus 
Richtung Neustrelitz kommend, in Richtung Neubrandenburg.
Kurz hinter der Abfahrt Klein Nemerow überholte dieser trotz 
Gegenverkehr, Überholverbot und im Bereich einer Kuppe. 
Ein entgegenkommender 24-jähriger Fahrzeugführer eines Audi 
konnte gerade noch nach rechts ausweichen, so dass sich nur die 
Außenspiegel der Fahrzeuge berührten.
Ein nachfolgender Fahrzeugführer eines Pkw VW musste ebenfalls nach 
rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und 
landete im Straßengraben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein 
Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde 
glücklicherweise keiner der Insassen. 
Die B 96 musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Zu 
größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.
Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des 
gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein 
Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

