Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 96 auf Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots)

Am 15.11.2025 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B 96 zwischen Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die B 96 aus Richtung Neustrelitz kommend, in Richtung Neubrandenburg. Kurz hinter der Abfahrt Klein Nemerow überholte dieser trotz Gegenverkehr, Überholverbot und im Bereich einer Kuppe. Ein entgegenkommender 24-jähriger Fahrzeugführer eines Audi konnte gerade noch nach rechts ausweichen, so dass sich nur die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Ein nachfolgender Fahrzeugführer eines Pkw VW musste ebenfalls nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und landete im Straßengraben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Insassen. Die B 96 musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell