Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der B 192 in Waren/Müritz

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 14.11.2025 gegen 20:20 Uhr kam es in Waren/Müritz auf der B 192 zu
einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. 
Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein 49-jähriger 
Fahrzeugführer eines PKW Peugeot gemeinsam mit seiner 68-jährigen 
Beifahrerin, den Kreuzungsbereich der Strelitzer Straße vom 
Kiebitzberg aus kommend, in Fahrtrichtung 
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er 
den aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommenden und mit zwei Personen 
besetzten PKW VW Tiguan. In der Folge stießen beide PKWs im 
Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 
68-jährige Beifahrerin im Peugeot eingeklemmt und musste durch die 
eingesetzten Rettungskräfte geborgen werden. Sie wurde schwer 
verletzt ins Krankhaus verbacht. Zwei weitere Personen wurden leicht 
verletzt.
An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden 
von ca. 25.000 Euro.
Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden. 
Die FFW Waren war mit 30 Kameraden und mit fünf Einsatzfahrzeugen im 
Einsatz.


Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

