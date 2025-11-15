Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der B 192 in Waren/Müritz

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 14.11.2025 gegen 20:20 Uhr kam es in Waren/Müritz auf der B 192 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Peugeot gemeinsam mit seiner 68-jährigen Beifahrerin, den Kreuzungsbereich der Strelitzer Straße vom Kiebitzberg aus kommend, in Fahrtrichtung Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommenden und mit zwei Personen besetzten PKW VW Tiguan. In der Folge stießen beide PKWs im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 68-jährige Beifahrerin im Peugeot eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankhaus verbacht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Die FFW Waren war mit 30 Kameraden und mit fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

