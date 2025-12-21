PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.12.2025, gegen 17 Uhr, beabsichtigte eine 60-jährige Stuttgarterin, mit ihrem Pkw Mercedes, auf der Marxstraße in Höhe der Hausnummer 70 in die dortige Tiefgarage einzufahren. Zuvor wollte die 60-Jährige noch ihre Insassen aussteigen lassen, übersah dabei aber, dass beim erneuten Anfahren ein 70-jähriger Stuttgarter noch nicht vollständig aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der 70-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.(SZA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 10:37

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Wohnung / Kakteen verhindern Tat

    Sprockhövel (ots) - Am Freitag, 19.12.2025 um 17:15 Uhr bemerkten Bewohner der Straße Am Blumenhaus in Sprockhövel Geräusche aus einem Nebenraum. Hier hatten augenscheinlich Täter versucht, sich Zutritt zur Wohnung über ein Fenster zu verschaffen. Dabei fielen die dort aufgestellten Blumentöpfe zu Boden und die Täter flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 10:29

    POL-EN: Einbruch in Zweifamilienhaus / Täter durchwühlen Wohnung in Niederwenigern

    Hattingen (ots) - Am 19.12.2025 gegen 13:00 Uhr verschafften sich mehrere Täter Zugang zu einem Zweifamilienhaus auf der Tippelstraße in Hattingen- Niederwenigern. Hier durchwühlten sie die Wohnung und entwendeten diverse Gegenstände. Nachdem ein Zeuge auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren