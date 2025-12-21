Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.12.2025, gegen 17 Uhr, beabsichtigte eine 60-jährige Stuttgarterin, mit ihrem Pkw Mercedes, auf der Marxstraße in Höhe der Hausnummer 70 in die dortige Tiefgarage einzufahren. Zuvor wollte die 60-Jährige noch ihre Insassen aussteigen lassen, übersah dabei aber, dass beim erneuten Anfahren ein 70-jähriger Stuttgarter noch nicht vollständig aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der 70-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.(SZA)

