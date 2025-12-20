Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in Zweifamilienhaus
Täter durchwühlen Wohnung in Niederwenigern
Hattingen (ots)
Am 19.12.2025 gegen 13:00 Uhr verschafften sich mehrere Täter Zugang zu einem Zweifamilienhaus auf der Tippelstraße in Hattingen- Niederwenigern. Hier durchwühlten sie die Wohnung und entwendeten diverse Gegenstände. Nachdem ein Zeuge auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Bei den Täter soll es sich um drei Frauen und einen Mann gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TSC)
