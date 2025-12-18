Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Kiosk_ Betreiber bekommt Alarm _ Polizei wertet Videomaterial aus.

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Straße Berchemallee kam es am 18. Dezember 2025, gegen 1:40 Uhr. Der Betreiber des Kiosk wurde durch einen elektronischen Alarm auf seinem Mobiltelefon auf den Einbruch aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Mehrere Kräfte der Polizei fuhren zum Tatort, konnten aber keine Täter mehr antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es wurde festgestellt, dass die Tür des Kiosk aufgehebelt wurde. Aus dem Kiosk wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die Auswertung von Videomaterial ist unter anderem Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Aktuell deutet alles auf einen Täter hin. Folge Täterbeschreibung liegt vor:

- augenscheinlich männlich - Normale Statur - Größe ca. 1,65 - 1,75 - Schwarze Kapuze und Maske - Schwarzer Pullover - Weiße Hose - Schwarze Schuhe

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell