PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt_ Lkw gegen Motorrad

Schwelm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am 17.12.2025 gegen 6:00 Uhr auf der Prinzenstraße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-jähriger Ennepetaler mit seinem LKW der Marke Iveco auf der Prinzenstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Rheinische Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer aus Schwelm. Es kam zur Kollision zwischen dem LKW und dem Motorrad der Marke Malaguti. Der 18-jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Prinzenstraße zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:22

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 16.12.2025 zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr in der Grünstraße in Herdecke. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte drei Personen auf dem Grundstück und im Haus gesehen und umgehend die Polizei gerufen. Die Täter flüchteten daraufhin in ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:15

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Tierarztpraxis_ Täter dursuchen Schränke und Schubladen

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Mühlenstraße in Herdecke kam es zwischen dem 15.12.2025, 19:30 Uhr und dem 16.12.2025, 6:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in die Praxis. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und durchwühlten dazu Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren