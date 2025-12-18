Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt_ Lkw gegen Motorrad

Schwelm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am 17.12.2025 gegen 6:00 Uhr auf der Prinzenstraße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-jähriger Ennepetaler mit seinem LKW der Marke Iveco auf der Prinzenstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Rheinische Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer aus Schwelm. Es kam zur Kollision zwischen dem LKW und dem Motorrad der Marke Malaguti. Der 18-jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Prinzenstraße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell