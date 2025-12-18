Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Roadpol Operation Alcohol & Drugs - Kontrollen an der Hüttenstraße und der Werkstraße

Hattingen (ots)

Eine der Hauptunfallursachen ist der Konsum von berauschenden Mitteln. Das heißt Alkohol und Drogen sind ein häufiger Grund für Verkehrsunfälle jeglicher Art. Deswegen wurden am 17.12.2025 in der Zeit von 13:00 - 21:00 Uhr sowohl Kontrollen an der Hüttenstraße zum Thema Alkohol und Drogen durchgeführt, als auch Geschwindigkeitsmessungen (ebenfalls eine Hauptunfallursache) an der Werkstraße.

So wurden an der Hüttenstraße circa 90 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt verliefen die 7 Drogenvortests und 14 Atemalkoholtests negativ. Außerdem wurden für 16 diverse Verstöße (u.a. das fehlerhafte Anschnallen) Verwarngelder ausgesprochen.

An der Werkstraße wurde bei insgesamt 949 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Dementsprechend waren 95 PKW zu schnell, 92 im Verwarngeldbereich (bis 15 km/h zu schnell) und 3 im Bußgeldbereich.

