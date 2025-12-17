Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Falscher Grabpfleger ruft an_ 96-jährige reagiert sofort richtig
Hattingen (ots)
Ein angeblicher Grabpfleger meldete sich am 15.12.2025 telefonisch bei einer 96-jährigen aus Hattingen. Dieser teilte ihr mit, dass er die Grabpflege an dem Grab des Ehemannes durchgeführt habe. Zuerst teilte er mit, dass er eine Rechnung in Höhe von 600 EUR schicken würde. Kurze Zeit später meldete er sich erneut und teilte mit, dass er nur 250 EUR persönlich abholen wolle. Die 96-jährige reagierte sofort richtig, erkannte den Betrugsversuch und setzte sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung. Dort teilte man ihr, dass es keinen Auftrag zur Grabpflege gegeben habe. Umgehend setzte sie die Polizei über diesen Betrugsversuch in Kenntnis.
Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
