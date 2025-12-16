Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Pkw_ Handtasche mit Geldbörse und Dokumenten gestohlen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in einem PKW der Marke Renault kam am 15.12.2025 in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 8:00 Uhr. Der PKW war in der Spinnstraße geparkt. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtasche. In der Handtasche befanden sich die Geldbörse mit Bargeld und weitere persönliche Gegenstände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Zudem macht die Polizei in diesem Zusammenhang ganz deutlich:

Handtaschen sind für Täter leicht zu erkennen und ein häufiger Grund für Fahrzeugeinbrüche - oft reicht schon ein kurzer Moment.

Neben dem Verlust von Geld und Wertsachen entstehen zusätzliche Risiken wie Identitätsdiebstahl durch Ausweise, Karten oder Schlüssel.

Gestohlene Dokumente und Karten zu sperren oder neu zu beantragen kostet Zeit, Geld und Nerven.

Lassen Sie deswegen keine Wertgegenstände oder Handtaschen im Fahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell