Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter kommen durch Fenster

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Bremmenstraße kam es am 15.12.2025 in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 17:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck aus einer Kommode. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

