PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter kommen durch Fenster

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Bremmenstraße kam es am 15.12.2025 in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 17:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck aus einer Kommode. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:38

    POL-EN: Herdecke: Vier Papiercontainer brennen_ Feuerwehr muss löschen

    Herdecke (ots) - Gleich vier Altpapiercontainer brannten am 13.12.2025 gegen 23:50 Uhr in Herdecke-Westende. Ein Containerbrand wurde in der Straße Rostesieben gemeldet. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Im unmittelbaren Nahbereich in den Straßen Huser Feld und Egge brannten dann drei weitere Papiercontainer. Auch diese mussten durch die Feuerwehr gelöscht ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:10

    POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus_ Schränke und Schubladen durchsucht

    Ennepetal: (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße kam es am 13. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren