Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Diebstahl einer Tasche im Bus_ Wer kennt diese Person ?

Herdecke (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige entwendete am 29.05.2025, gegen 21:00 Uhr die Tasche des Geschädigten, der sich als Begleiter eines neuen Busfahrers in dem Bus der Linie 518 in Herdecke in Fahrtrichtung Schanze aufhielt. Der Tatverdächtige nahm die Tasche an sich und verließ den Bus.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/189300

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zum Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

