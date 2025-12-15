Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Vier Papiercontainer brennen_ Feuerwehr muss löschen

Herdecke (ots)

Gleich vier Altpapiercontainer brannten am 13.12.2025 gegen 23:50 Uhr in Herdecke-Westende. Ein Containerbrand wurde in der Straße Rostesieben gemeldet. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Im unmittelbaren Nahbereich in den Straßen Huser Feld und Egge brannten dann drei weitere Papiercontainer. Auch diese mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Papier absichtlich im Brand gesteckt. Die Täter flüchteten nach den Taten in unbekannte Richtungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

