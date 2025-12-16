Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger konnte gefunden werden
Herdecke (ots)
Die gestern veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6179753) kann zurückgenommen werden. Der Tatverdächtige konnte ausfindig gemacht werden. Vielen Dank für die Mithilfe.
