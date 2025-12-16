POL-EN: Herdecke: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger konnte gefunden werden

Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Bremmenstraße kam es am 15.12.2025 in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 17:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck aus einer ...

