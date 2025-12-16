PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger konnte gefunden werden

Herdecke (ots)

Die gestern veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6179753) kann zurückgenommen werden. Der Tatverdächtige konnte ausfindig gemacht werden. Vielen Dank für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 08:46

    POL-EN: Wetter: Linienbus kommt von Fahrbahn ab_ zwei Personen verletzt

    Wetter (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus wurden am 15.12.2025 gegen 09:25 Uhr zwei Personen auf der Albringhauser Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger aus Hagen mit einem Linienbus MAN die Albringhauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Linienbus von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Im Bus ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:27

    POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter kommen durch Fenster

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Bremmenstraße kam es am 15.12.2025 in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 17:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnung. In der Wohnung suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck aus einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren