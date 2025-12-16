Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Linienbus kommt von Fahrbahn ab_ zwei Personen verletzt

Wetter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus wurden am 15.12.2025 gegen 09:25 Uhr zwei Personen auf der Albringhauser Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger aus Hagen mit einem Linienbus MAN die Albringhauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Linienbus von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Im Bus befanden sich neben dem Fahrer vier weitere Fahrgäste. Neben dem Fahrer wurde auch eine 18-jährige aus Wetter (Fahrgast) leicht verletzt. Der Linienbus musste aus dem Graben geborgen werden. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Prüfung, ob ein technischer Defekt vorlag, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell