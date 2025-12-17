PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 16.12.2025 zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr in der Grünstraße in Herdecke. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte drei Personen auf dem Grundstück und im Haus gesehen und umgehend die Polizei gerufen. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

