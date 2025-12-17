Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei
Herdecke (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 16.12.2025 zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr in der Grünstraße in Herdecke. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte drei Personen auf dem Grundstück und im Haus gesehen und umgehend die Polizei gerufen. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200 melden.
