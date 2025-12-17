Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Tierarztpraxis_ Täter dursuchen Schränke und Schubladen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Mühlenstraße in Herdecke kam es zwischen dem 15.12.2025, 19:30 Uhr und dem 16.12.2025, 6:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in die Praxis. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und durchwühlten dazu Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

