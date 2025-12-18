Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Einbruch in Wohnung_ Bargeld und Schmuck gestohlen
Herdecke (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Waldstraße kam es am 17.12.2025 gegen 10:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen vier Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die vier Täter möglicherweise bei der Tat gestört, woraufhin sie aus der Wohnung in unbekannte Richtung flüchteten. Folgende Täterbeschreibungen liegen vor:
- männlich - ca. 40 Jahre alt - südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - drei Tage Bart - 160 - 170 cm groß - schmale Statur - schwarze Jacke mit Kapuze
- männlich - ca. 40 Jahre alt - südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - 160 - 170 cm groß - schmale Statur - helle Kurzjacke
Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich der Anschrift verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
