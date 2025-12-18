PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Wohnung_ Bargeld und Schmuck gestohlen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Waldstraße kam es am 17.12.2025 gegen 10:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen vier Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die vier Täter möglicherweise bei der Tat gestört, woraufhin sie aus der Wohnung in unbekannte Richtung flüchteten. Folgende Täterbeschreibungen liegen vor:

   - männlich
   - ca. 40 Jahre alt
   - südländisches Aussehen
   - kurze schwarze Haare
   - drei Tage Bart
   - 160 - 170 cm groß
   - schmale Statur
   - schwarze Jacke mit Kapuze
   - männlich
   - ca. 40 Jahre alt
   - südländisches Aussehen
   - kurze schwarze Haare
   - 160 - 170 cm groß
   - schmale Statur
   - helle Kurzjacke

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich der Anschrift verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:37

    POL-EN: Schwelm: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt_ Lkw gegen Motorrad

    Schwelm (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am 17.12.2025 gegen 6:00 Uhr auf der Prinzenstraße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-jähriger Ennepetaler mit seinem LKW der Marke Iveco auf der Prinzenstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Rheinische Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:22

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 16.12.2025 zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr in der Grünstraße in Herdecke. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte drei Personen auf dem Grundstück und im Haus gesehen und umgehend die Polizei gerufen. Die Täter flüchteten daraufhin in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren