Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Terrassentür auf.
Schwelm (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hermannstraße in Schwelm kam es am 17.12.2025 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten und so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
