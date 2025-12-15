Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto aufgebrochen

In der Nacht auf Sonntag hatte es ein Unbekannter in Ulm auf Wertsachen abgesehen.

Ulm (ots)

Ein BMW stand in der Nacht auf Sonntag, zwischen 2.30 Uhr und 3.45 Uhr, in der Straße Heigeleshof. Ein Unbekannter schlug mit einem Stein die hintere rechte Seitenscheibe an dem BMW ein. Dann stahl er vom Rücksitz zwei Handtaschen samt Inhalt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

