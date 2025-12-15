Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte am Sonntag ein Autofahrer bei Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Daimler-Benz Wohnmobil von Hermaringen auf dem Verbindungsweg in Richtung Hürben. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Schaden an seinem Fahrzeug auf etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 8.30 Uhr gesperrt.

