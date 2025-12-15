Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch in Wohnhaus

Ein Unbekannter machte Beute am Samstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Zwischen 11.30 Uhr und 23.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Straße Rote Steige. Der Einbrecher gelangte über eine aufgehebelte Terrassentür in das Wohnhaus im Ortsteil Diegelsberg. Dann durchsuchte er das Gebäude nach Brauchbarem. In einem Raum entdeckte der Einbrecher Schmuck. Den nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten die Spuren.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

