Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Cabriodach aufgeschlitzt und Lack zerkratzt

Am Wochenende ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut in Kuchen freien Lauf.

Ulm (ots)

Das Ford Cabrio stand in der Silcherstraße vor einem Wohngebäude. Zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr, schlitzte ein Unbekannter das Stoffverdeck an mehreren Stellen auf. Zudem hatte der Vandale den Lack an dem blauen Ford Mustang zerkratzt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

