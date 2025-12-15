Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfall nach medizinischem Notfall

Hoher Sachschaden entstand bei zwei Unfällen eines Seniors am Sonntag in Giengen.

Ulm (ots)

Ein 78-Jähriger verursachte kurz vor 7.30 Uhr in der Straße Am Läutenberg einen Unfall mit Sachschaden. Er geriet auf die Gegenfahrspur und streifte mit seinem Opel einen entgegenkommenden VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Anschließend, etwa 500 Meter weiter, fuhr er in der Oggenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Dort prallte er gegen einen Mercedes, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Den Mercedes schob es dadurch auf einen geparkten Renault auf. Auch den Renault schob es durch den starken Aufprall gegen einen Audi. Die Polizei Giengen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 78-Jährige wohl einen medizinischen Notfall während der Fahrt erlitten hatte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Opel des Seniors. Der Sachschaden an den fünf beschädigten Fahrzeugen wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

