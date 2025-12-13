Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei zugeparkt

Einen teuren Parkplatz hat sich ein 31jähriger Mann am Freitagnachmittag in Ulm ausgesucht

Gegen 15.30 Uhr trauten die Beamten beim Polizeirevier Ulm-Mitte ihren Augen nicht. Parkte doch zu diesem Zeitpunkt ein Citroen im Innenhof des Neuen Baus direkt an der Ausfahrt zur Neuen Straße so, dass man mit dem Streifenwagen nur noch mit Mühe und unter Inanspruchnahme sämtlicher Fahrassistenzsystemen die Ausfahrt nutzen konnte. Mit einem Mercedes Vito war die Durchfahrt nicht mehr möglich. Die Beamten mussten in Richtung Münsterplatz das Polizeiareal verlassen. Eine Suche nach dem Fahrer des in Rumänien zugelassenen Citroen beim Polizeirevier Ulm-Mitte verlief erfolglos. Die erste Annahme war, dass ein Bürger in den Innenhof des Neuen Baus gefahren war, um dort Anzeige zu erstatten oder vernommen zu werden. Das wäre die einzig legale Alternative gewesen, um überhaupt kurzfristig in den Innenhof des Neuen Baus fahren zu dürfen. In dem Fall hätte der Citroen aber auf einem der beiden Besucherparkplätze geparkt werden und der Besucher sich an der Wache melden müssen. Bei der Polizei war der Fahrer am Freitagnachmittag auf jeden Fall nicht. Eine Recherche mit dem rumänischen Kennzeichen brachte Erstaunliches hervor: Der Fahrer des Citroen war bereits am 24.11.2025 auffällig geworden. Hatte er im Innenhof des Neuen Baus beim Rangieren den dortigen Brunnen gestreift. Ein Verkehrsunfall war zum damaligen Zeitpunkt aufgenommen worden. Warum er zu diesem Zeitpunkt in den Innenhof des Polizeipräsidiums eingefahren war, konnte nicht ermittelt werden. Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten auch die Telefonnummer des 31jährigen rumänischen Fahrers notiert. Mit der war der Mann auch am Freitagnachmittag erreichbar. Am Telefon erklärte er einem Polizisten, dass er gerade einen Termin in einem Büro in der Nähe des Stadthauses wahrnehmen müsse. Erst nachdem er zusicherte, binnen Minuten bei seinem Fahrzeug zu sein und dieses umzuparken, wurde vom Abschleppen des Citroen abgesehen. Während die Beamten im Innenhof des Neuen Baus auf den Mann warteten, fiel ihnen gleich noch auf, dass der Citroen mehrere Mängel aufwies. Er muss jetzt innerhalb einer kurzen Frist nachweisen, dass er die Schäden an seinem Auto beheben lässt. Wegen des falschen und auch noch behinderten Parkens erwartet ihn jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem höheren Bußgeld. Der Mann wollte sich auf Nachfrage zu seinem Fehlverhalten äußern: Wenig glaubhaft gab er an, dass er das Parkhaus in der Neuen Straße übersehen und sich deshalb zum Abstellen seines Citroen an beschriebener Stelle entschlossen habe. Ob der Mann nach seinem zweifelhaften Auftritt und der anschließenden Ausfahrt aus dem Neuen Bau im Rückspiegel noch die den Kopf schüttelnden Beamten bemerken konnte, ist der Ordnungswidrigkeitenanzeige nicht zu entnehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2388140)

