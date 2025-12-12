Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schulkinder leicht verletzt

Am Freitag rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Gymnasium in Heidenheim aus.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr war ein Schulbus beim Bahnhofplatz unterwegs. Im Bus befanden sich rund 40 Schüler, allesamt Fünftklässler eines Gymnasiums, auf dem Weg zum Schulsport. Aufgrund eines technischen Defekts an der Batterie des Fahrzeugs kam es im Gelenkbus zur Rauchentwicklung. Dadurch erlitten mehrere Schüler Atemwegsbeschwerden und Schwindel. Zahlreiche Rettungskräfte waren mit Krankenwägen im Einsatz. Um mögliche Verletzungen auszuschließen wurden alle Kinder noch in der Schule untersucht. Einige Schüler kamen auch vorsorglich in Kliniken. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitten wohl 15 Schüler leichte Verletzungen.

