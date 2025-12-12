POL-UL: (UL) Ulm- E-Bike gestohlen
Von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Fahrrad in Ulm.
Ulm (ots)
Zwischen 17 Uhr und 8 Uhr ging ein Dieb in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Lerchenstraße. Dort stahl er vom Grundstück ein mit Schloss gesichertes hochwertiges E-Bike. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen grau-blauen Haibike handelt es sich um das Modell HardNine7.
