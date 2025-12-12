Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Auto gerät in den Gegenverkehr

Drei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls vom Mittwoch auf der B311 bei Ertingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr auf der B311 bei Ertingen. Ein 57-Jähriger war mit seinem Audi Q5 von Riedlingen in Richtung Herbertingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit seinem Auto kurz nach dem Ertinger Tunnel gegen die rechte Leitplanke. Beim Gegenlenken kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 58-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr und bremste bis zum Stillstand ab. Dann prallte der Autofahrer gegen den stehenden Lkw. Durch die Kollision erlitt der Audi-Fahrer sowie seine 58-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Lkw-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Hinter dem Lkw fuhr zur Unfallzeit ein Autofahrer. Der 32-Jährige konnte aufgrund des stark abbremsenden Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Sattelzugaufliegers. Auch er wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

