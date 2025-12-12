POL-UL: (UL) Merklingen - Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet
Drei Personen erlitten bei einem Unfall am Donnerstag leichte Verletzungen.
Ulm (ots)
Gegen 7.20 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Audi in der Nellinger Straße und kam aus Richtung Merklingen. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt des dort fahrenden Ford Tourneo eines 49-Jährigen. Im Kreisverkehr stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitten die drei Insassen im Ford leichte Verletzungen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
