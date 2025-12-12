Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Haus

Am Donnerstagabend gelangten Unbekannte in ein Haus in Faurndau.

Ulm (ots)

Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr hebelte ein Unbekannter die Terrassentür an einem Haus in der Panoramastraße auf. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Danach verschwanden die Einbrecher wieder. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

