Am Donnerstag kam eine Autofahrerin bei Ulm von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Um 9 Uhr war eine 18-Jährige auf der B30 bei Ulm-Wiblingen in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Die Mercedes-Fahrerin wollte von der Bundesstraße bei der Anschlussstelle Wiblingen in Richtung L260 abfahren. Da sie wohl unachtsam war kam sie in der Abfahrt nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 40.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Da Betriebsstoffe ausliefen war auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt Ulm-Wiblingen zeitweise gesperrt werden. Gegen 9.50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

