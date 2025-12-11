Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um Verletzte gekümmert

Am Montag kam es in Ulm zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Die 60-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 18.20 Uhr in der Donaustraße in Richtung Neu-Ulm. Dabei benutzte sie ordnungsgemäß den markierten Radstreifen. Der Fahrzeugverkehr staute sich in Richtung Neu-Ulm. Plötzlich öffnete an einem unbekannten Auto die Beifahrerin die Seitentür. Die Radlerin wich aus und stürzte auf den Gehweg. Die Verursacherin stieg wohl kurz aus dem weißen Auto und sprach mit der 60-Jährigen. Danach stieg sie wieder ein und das Auto fuhr weg. Die 60-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Auto geben können.

