Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Unfall mit Wohnmobil
Am Donnerstag kam es auf der A7 bei Heidenheim zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15.38 Uhr in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe der Rastanlage Heidenheimer Kohlplatten wechselte ein Fahrer mit seinem Wohnmobil vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahender VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Wohnmobils. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung Süd anschließend komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen ausgeleitet. Ab etwa 16.30 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder geräumt und der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

