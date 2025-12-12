POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Nicht aufgepasst
Am Albabstieg kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall.
Ulm (ots)
Zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen staute sich der Verkehr in Richtung Stuttgart. Ein 37-Jähriger Kleintransporterfahrer passte nicht auf und fuhr einem bereits stehenden VW Tayron in das Heck. Bei dem Unfall erlitten die beiden Mitfahrer im VW leichte Verletzungen. Die begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.
