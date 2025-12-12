Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gegen Mauer gefahren und abgehauen

In den vergangenen Tagen verursachte ein Unbekannter einen Schaden in Bad Buchau und machte sich aus dem Staub.

Ein Unbekannter stieß mutmaßlich beim Abbiegen von der Friedenstraße in die Gottlieb-Gnannt-Straße gegen eine Mauer. Auch ein Metallzaun wurde auf dem angrenzenden Grundstück beschädigt. Ohne sich um die Schäden zu kümmern flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) nahm die Suche nach dem Verursacher auf und bittet um Zeugenhinweise. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

