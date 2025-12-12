Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler übersehen

Dank seines Helms erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Biberach nur leichte Verletzungen.

Kurz nach 10 Uhr war eine 47-Jährige in der Bleicherstraße unterwegs. An der Stoppstelle zur Ehinger Straße hielt sie zunächst an der Einmündung an. Dann bog sie in die Ehinger Straße ein. Dabei übersah sie wohl einen 39-jährigen Radler. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer versuchte noch zu bremsen aber prallte gegen das Auto. Dank seines Helms erlitt er keine schwereren Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.

