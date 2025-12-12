PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Unfall im Baustellenbereich
An einer Tagesbaustelle ereignete sich am Donnerstag der Unfall.

Ulm (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen befand sich auf dem rechten Fahrstreifen eine Tagesbaustelle. Dort herrschte dichter Verkehr und ein 48-Jähriger musste gegen 11.10 Uhr seinen Hyundai stark abbremsen. Der dahinter fahrende 37-JÄhrige in seinem Toyota war zu dicht aufgefahren und prallte dem Hyundai in das Heck. Die Fahrer blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2378645(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

