Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Vorfahrt missachtet
Am Donnerstag landete ein Auto auf dem Dach.

Ulm (ots)

Der 20-Jährige fuhr von Untermarchtal in Richtung B311. An der Einmündung B311 bog er nach links ab. Dabei nahm er gegen 15 Uhr den vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 39-Jährigen nicht wahr. Durch den Aufprall mit dem Ford geriet der VW ins Schleudern und kam von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 39-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2380954(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

