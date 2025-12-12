PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (UL) Allmendingen - Rauschgift entdeckt
Größere Mengen Rauschgift beschlagnahmte die Polizei am Dienstag.

Ulm (ots)

Am Dienstag stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Türe des 73-Jährigen aus dem Raum Allmendingen. Seit geraumer Zeit ermittelte die Polizei gegen den Mann. Es bestand der Verdacht, dass der 73-Jährige mit Betäubungsmitteln handeln würde. Bei der Durchsuchung fand die Polizei etwa 820g Amphetamin, etwa 140g Marihuana und Haschisch, sowie 161 Ecstasy Tabletten. Zur Durchführung nahm die Polizei ihn mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 73-Jährige wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

