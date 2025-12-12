Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall beim Einfahren

Am Freitag kollidierte eine Autofahrerin in Biberach mit einem Linienbus.

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 68-Jährige aus der Tiefgarage beim Museum in den Zeppelinring ein. Dabei übersah die Kia-Fahrerin einen von links kommendem Bus. Der 57-jährige Busfahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Unfall. Durch die Kollision drehte sich der Kia und schleuderte zurück über den Gehweg. Dann prallte das Auto gegen einen Zaun der Tiefgaragenausfahrt und kam zum Stehen. Eine auf dem Gehweg stehende Fußgängerin hatte Glück, dass sie von dem Auto nicht erfasst wurde. Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich um die Beteiligten. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die 68-jährige Kia-Fahrerin sowie die 63-jährige Fußgängerin erlitten einen Schock und kamen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Kia wird auf 10.000 Euro, der am Linienbus auf 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden an der Tiefgaragenausfahrt wird auf 2.000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr Biberach war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Kia. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

