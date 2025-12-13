Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mit Pistole im Linienbus

Besorgte Fahrgäste meldeten am Freitagabend einen Mann mit einer Waffe.

Ulm (ots)

Der Notruf ging gegen 22.20 Uhr in der Notrufzentrale beim Polizeipräsidium Ulm ein. Ein Fahrgast in einem Linienbus zwischen Ulm und Blaustein teilte mit, dass er eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe. Ein im gleichen Bus sitzender jüngerer Mann habe eine Pistole aus seinem Rucksack genommen, die augenscheinlich durchgeladen und dann wieder eingesteckt. Der Mann wurde als junger Südländer, vermutlich Araber mit schwarzen Haaren und einem Ziegenbart beschrieben. Aufgrund dieser Mitteilung fuhren gleich mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-West, Ulm-Mitte und der Polizeihundeführerstaffel nach Blaustein. Der beschriebene Verdächtige war bis zum Eintreffen der Polizei in Blaustein-Herrlingen aus dem Linienbus ausgestiegen. Er konnte dort kontrolliert werden. Eine Waffe trug er nicht mehr bei sich. Dafür aber mehrere neuwertige Kleidungsstücke, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Da der Verdacht bestand, dass der Mann die Waffe in dem Bus zurückgelassen haben könnte, durchsuchten die Beamten den Bereich, in dem er gesessen war. Unter seinem Sitz fand sich dann auch eine Pistole. Da mit dieser mittels einer Druckluftkartusche Gummigeschosse verschossen werden können, bedarf es zum Mitführen einer Erlaubnis. Die konnte der Mann, wie sich herausstellte ein 24jähriger Algerier, nicht vorweisen. Warum er die Waffe in dem Bus durchgeladen hatte, bleibt unklar. Ihm war die Pistole nach Zeugenaussagen aber eindeutig zuzuordnen. Der Mann muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Wie er in den Besitz der aufgefundenen Kleidungsstücke gekommen ist, bleibt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Einen Kassenzettel konnte er auf jeden Fall nicht vorweisen.

