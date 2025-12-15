Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstag verursachte ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in Biberach hohen Sachschaden.

Um 16.50 Uhr war ein 61-Jähriger in der Straße Krummer Weg in Richtung Gaisentalstraße unterwegs. Da der Renault-Fahrer zu weit nach links geriet, kollidierte er mit einem entgegenkommenden 40-jährigen VW-Fahrer. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der Unfallverursacher mutmaßlich betrunken war. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Er händigte den Beamten einen offensichtlich gefälschten ausländischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung seines nicht zugelassenen Renaults kamen zudem noch technische Mängel zum Vorschein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt, um das Fahrzeug durch einen Gutachter prüfen zu lassen. Abschlepper bargen die beiden erheblich beschädigten Autos. Wegen seiner Alkoholisierung musste der 61-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen wieviel Promille er intus hatte. Die Polizei Biberach ermittelt nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann. Der verursachte Schaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

