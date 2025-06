Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer am Bahnhof sicher

Essen - Dortmund (ots)

Am Wochenende stellten Bundespolizisten bei Kontrollen zwei Messer sicher.

Am 21. Juni gegen 1:00 Uhr stellten Einsatzkräfte im Essener Hauptbahnhof bei einem 46-jährigen Deutschen ein Einhandmesser sicher. Der Mann war Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen. Als die Beamten seine Personalien feststellten, informierte er sie über das Messer, das er in einem Holster an seinem Gürtel trug. Die Beamten tasteten den Mann ab und stellten das Messer fest. Da er kein berechtigtes Interesse vorweisen konnte, das Messer mitzuführen, stellten die Polizisten es sicher. Nach erfolgter Belehrung gab der Betroffene an, dass er über das Verbot des Führens nicht informiert gewesen sei. Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am darauffolgenden Sonntag, dem 22. Juni, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei Dortmund in den frühen Morgenstunden einen 34-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof fest. Bei einer Durchsuchung seiner Person fanden die Einsatzkräfte gegen 01:05 Uhr neben einem Einhandmesser noch verbotene Betäubungsmittel. Beides wurde beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde belehrt, äußerte sich aber nicht zu dem Sachverhalt und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Führens einer Hiebwaffe gegen den Dortmunder ein.

