(GP) Mühlhausen/A8 - In Schlangenlinien unterwegs

Am Sonntag zog die Polizei auf der A8 bei Mühlhausen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

Kurz vor 3.30 Uhr meldeten Zeugen einen auffälligen Pkw. Der war zunächst auf der A8 in Richtung München unterwegs. Wie ein Zeuge berichtete, soll der VW Kombi in deutlichen Schlangenlinien und beinahe gegen die Fahrbahnbegrenzung gefahren sein. Der Zeuge handelte richtig und wählte den Notruf. Am Albaufstieg konnte der verdächtige Pkw wenig später durch einen weiteren Zeugen auf dem rechten Fahrstreifen festgestellt werden. Das Fahrzeug kam dort wegen eines technischen Defektes zum Stehen. Die Verkehrsteilnehmer sicherten das Pannenfahrzeug bis zum Eintreffen der Polizei ab. Schnell hatten sie den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Die Polizei fuhr mit dem deutlich Betrunkenen in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Die Fahrt durfte der 49-Jährige nicht fortsetzen, sein Auto wurde abgeschleppt. Einen Führerschein konnte der aus der Ukraine stammende Fahrer nicht vorweisen. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung bezahlen. Auf ihn kommen mehrere Anzeigen zu.

