Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladung nicht gesichert

Am Samstag stellte die Polizei bei einer Kontrolle in Laupheim verkehrsunsichere Ladung fest.

Ulm (ots)

Um 10.20 Uhr stellten Polizisten des Verkehrsdienst Laupheim einen Kleinlaster fest. Dieser war in der Biberacher Straße unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei fiel ihnen auf, dass der 60-jährige Fahrer des VWs seine Ladung nicht gesichert hatte. Auf der ladefläche befand sich ein offener Karton mit Inhalt und einem Rohr. Erst nachdem der Fahrer die Ladung gesichert hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

"Transportieren Sie nur sicher befestigte Ladung", mahnt die Polizei. Ein Fahrer muss die Sicherung auch prüfen, wenn andere die Ladung beladen. Notfalls muss er die Fahrt ablehnen! Fahrzeughalter, Disponenten, Versandleiter und Verladepersonen können ebenfalls empfindliche Bußgelder erwarten. Werden Pakete lose im Transporter befördert, kommen sie oft beschädigt an. Denn bei "tollkühnen Fahrern" und "fliegenden Kisten" wirken beim Beschleunigen, Bremsen und in Kurven enorme Kräfte. Da hilft nur richtiges Beladen und Verzurren.

