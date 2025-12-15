Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Gegen Mauer geprallt

Am Samstagnachmittag kam ein 57-Jähriger von der Fahrbahn ab bei Ingoldingen.

Ulm (ots)

Um kurz nach 15 Uhr fuhr der Skoda-Fahrer auf der Salzstraße in Richtung Bad Schussenried. Auf Höhe der Rohrachstraße kam der 57-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und prallte gegen eine Gartenmauer. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden am nicht mehr fahrbereiten Skoda auf 5.000 Euro. Der Schaden am Zaun und an der Mauer beträgt etwa 1.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

