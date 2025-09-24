Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand einer Gaststätte im Nordend

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.09.2025) kam es im Frankfurter Nordend zu einem Brand im Außengastronomiebereich einer Gaststätte am Oeder Weg. Gegen 2:45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Gegenstände der Außengastronomie bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung war im ersten Obergeschoss eine Fensterscheibe geborsten, sodass auch eine darüberliegende Wohnung Feuer fing. Zur Brandbekämpfung wurden zusätzliche Kräfte nachalarmiert. Insgesamt waren in der Spitze rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Sämtliche Bewohner der über der Gaststätte liegenden Wohnungen konnten diese rechtzeitig und selbstständig verlassen. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war nach etwa 45 Minuten gelöscht. Die betroffene Gaststätte sowie die Wohnung im ersten Obergeschoss sind derzeit nicht nutzbar. Gegen 4:30 Uhr war der Einsatz beendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell