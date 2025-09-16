Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Papierpresse - aufwändiger und langwieriger Einsatz

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt am Main, 16. September 2025 - Gegen 18 Uhr erreichte uns über den Notruf 112 eine Meldung, dass eine Papierpresse in einer Einzelhandelsfiliale im Frankfurter Ostend brennt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus der Presse festgestellt werden. In der Maschine war Papier stark verdichtet und hatte sich entzündet. Aufgrund der kompakten Pressung glimmte das Material immer weiter und ließ sich nicht ohne Weiteres ablöschen. Über der betroffenen Filiale befinden sich mehrere Wohnungen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die direkt darüberliegenden Wohnungen vorsorglich geräumt.

Zunächst wurde versucht, die Presse mit schwerem Gerät zu öffnen, um an das Brandgut zu gelangen. Diese Bemühungen gestalteten sich jedoch äußerst schwierig. Schließlich wurde entschieden, die gesamte Papierpresse ins Freie zu verbringen. Hierfür wurde ein Feuerwehrfahrzeug für Wechselbehälter eingesetzt, mit dem die Presse auf eine geeignete Freifläche transportiert wurde. Dabei qualmte die Presse weiterhin leicht. Der Transport wurde von einem Löschfahrzeug begleitet. Auf der Freifläche konnte der Inhalt der Presse schließlich ausgeleert und vollständig abgelöscht werden. Der Einsatz zog sich aufgrund der aufwändigen Arbeiten bis in die Nacht und erforderte einen erheblichen personellen und technischen Aufwand.

Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Frankfurt am Main im Einsatz. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte beteiligt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache sowie zur Höhe eines möglichen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main